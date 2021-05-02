Жеребятьева рассказала об отдыхе с Большуновым на Мальдивах

Российская лыжница Анна Жеребятьева в своем Instagram написала пост, в котором рассказала о медовом месяце с чемпионом мира Александром Большуновым на Мальдивах.

«Почему наш выбор пал именно на Мальдивы? Каждый из вас хоть раз в своей жизни видел в интернете эти обалденные картинки, думая, что это фотошоп. Но, друзья мои, это реально существует, и мы в этом убедились. Высоченные пальмы, яркое солнце, лазурная вода и белый песок — это все о Мальдивах



Даже за день до вылета я еще не понимала, что мы летим сюда. Мой мозг еще не догонял. Ну вот мы на острове мечты. Вообще до сих пор не верю, что все вокруг может быть настолько красивым. И желаю каждому хоть раз здесь побывать», — написала спортсменка.

23 апреля лыжники поженились. Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.