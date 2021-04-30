Большунов прокомментировал слухи о возможном переходе в биатлон

Российский лыжник Александр Большунов высказался о слухах о том, что он может перейти в биатлон.

«Что касается разговоров о моем возможном переходе в биатлон, то сначала задают такие вопросы, я ничего толком не отвечаю, а новости выходят. Потом задают вопросы Йоханнесу Бе, Фуркаду, они размышляют. Ну это на самом деле неправильно. Меня спросили, и я ответил — не более того. А информации о том, что я куда-то собираюсь, не было. Это в основном пресса, которая любит приукрасить», — рассказал Большунов в эфире «Россия 24».

Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.