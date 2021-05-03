Двукратная олимпийская чемпионка не попала в состав сборной Норвегии на следующий сезон
15:20
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Рагниль Хага не будет выступать за сборную Норвегии в сезоне-2021/2022.
«Это тяжело принять. Особенно тогда, когда ты очень мотивирован. Непросто было принять, что они вот так расставили приоритеты. Не до конца понимаю аргументы. Поэтому я была немного удивлена. Мне сказали, что мои результаты могут быть в порядке, но команде нужно больше спринтеров. Надо, чтобы в команде были лыжницы, которые выступают и в спринте, и в дистанционных гонках», — цитирует Хагу TV2.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Хага победила в гонке на 10 км, а также в составе сборной Норвегии получила золотую медаль в эстафете.
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