Йохауг: «Я не знала, во что ввязалась, когда оказалась на другом конце земного шара в 18 лет»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг рассказала о гонке, в которой установила мировой рекорд.

«Я не знала, во что ввязалась, когда оказалась в Саппоро, на другом конце земного шара, всего в 18 лет. Больше всего мне хотелось просто вернуться домой, — приводит слова Йохауг Langrenn. — Моему тогдашнему тренеру, Фредрику Аукланду, действительно пришлось уговаривать меня выйти на старт. Он сказал: «Ты должна попробовать, возможно, это единственная гонка на чемпионате мира в твоей карьере».

На чемпионате мира-2007 года 18-летняя Йохауг завоевала бронзу в гонке на 30 километров и стала самой молодой обладательницей медали на ЧМ.