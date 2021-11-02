Клебо рассказал о том, какой стратегии нужно придерживаться на Олимпиаде в Пекине
Клебо: «Необходимо четко определить стратегию, которая поможет достичь успеха на Олимпиаде»
10:33
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, какой стратегии нужно придерживаться на Олимпиаде в Пекине.
«Те, кто намерен участвовать во многих гонках на Олимпиаде, могут столкнуться с проблемами. Хорошо, когда имеешь такое рвение к соревнованиям, но после гонок на высоте нужно будет потратить гораздо больше времени на восстановление. Поэтому необходимо четко определить стратегию, которая поможет достичь успеха», — цитирует лыжника TV2.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
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