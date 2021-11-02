Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, какой стратегии нужно придерживаться на Олимпиаде в Пекине.

«Те, кто намерен участвовать во многих гонках на Олимпиаде, могут столкнуться с проблемами. Хорошо, когда имеешь такое рвение к соревнованиям, но после гонок на высоте нужно будет потратить гораздо больше времени на восстановление. Поэтому необходимо четко определить стратегию, которая поможет достичь успеха», — цитирует лыжника TV2.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.