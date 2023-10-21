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Сегодня, 10:34

Вяльбе о Степановой и Губерниеве: «90 процентов своего блога пишет не она, а второго — я больше не называю по фамилии»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о медийности в лыжных гонках.

— Как относитесь к выражению «Черный пиар — тоже пиар»? Много всего выходит в Сети от Вероники Степановой, Дмитрия Губерниева. Это все зря?

— Что касается Вероники — я не обсуждаю и ничего не читаю, на ее блоги не подписана, потому что 90 процентов из того, что там написано, писала не она. Я это знаю. Но я уже не в том возрасте, чтобы продолжать ее убеждать, что это отвлекает от спорта. Сама к этому придет. Что касается второго человека, которого вы упомянули, я не называю больше этой фамилии, полный игнор. Ничего не читаю и ни с кем не обсуждаю. Для меня моя позиция — самая прекрасная.

Вяльбе: «Есть два человека, про которых не хочу говорить: Степанова и Губерниев»

Вероника Степанова
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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