Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:59

Вяльбе: «Есть два человека, про которых не хочу говорить: Степанова и Губерниев»

Вяльбе рассказала, что не хочет говорить про Степанову и Губерниева
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением об олимпийской чемпионке Пекина-2022 Веронике Степановой.

— В прошлом сезоне говорили, что вас беспокоит медийная активность Вероники Степановой. Но в последние месяцы ее стало сильно больше.

— Не хочу даже обсуждать это. Вот как не хочу говорить про Губерниева, так и про Веронику Степанову. Про этих двух людей ничего ни в каких интервью комментировать не буду. С удовольствием поговорю про других наших спортсменов. Тем более у нас очень много достойных ребят и девчат, — цитирует Вяльбе Sport24.

Ранее, 2 апреля, Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни.

Вяльбе на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной «Без воды» уже говорила, что не хочет говорить про Дмитрия Губерниева. На что тележурналист ответил: «На то и щука, чтобы карась не дремал».

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-10-24-lyzhi-yelena-vyalbe-intervyu-veronika-stepanova-dmitriy-guberniyev-fis-pokaz-lyzhnykh-gonok-po-tv-otstraneniye-rossiyskikh-lyzhnikov-spetsoperatsiya-na-ukraine
Вероника Степанова
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
1
1
Читайте также
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британский лыжник считает нелепым отсутствие российских спортсменов на Кубке мира

Дарья Непряева рассказала о проблемах со здоровьем в период летней подготовки
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости