Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:20

Губерниев: «Называет меня Вяльбе или нет — мне никакого дела нет»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она отказывается произносить фамилию журналиста.

Отвечая на вопросы на форуме «Россия — спортивная держава», Вяльбе заявила, что не хочет произносить имя Губерниева и намерена полностью игнорировать его. Также она добавила, что лыжница Вероника Степанова, которая активно ведет себя в медиасфере, не является автором 90 процентов своих публикаций.

«Елена Вяльбе свечку держала в отношении Степановой? Может быть, у Вероники Степановой есть своя пресс-служба, это не должно волновать Елену Вяльбе. Она не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве, чтобы остальные подчинялись действительно ей. Поэтому комментировать высказывания Вяльбе очень сложно, она каждым своим блестящим высказываем дает понять людям свою цену.
Здесь можно только улыбнуться и посочувствовать лыжникам. Хочу пожелать Нике Степановой мужества, потому что Елена Валерьевна ее, очевидно, сжирает, но, без всякого сомнения, подавится. Называет меня Вяльбе или нет — мне никакого дела нет. Я буду продолжать комментировать лыжи, когда биатлона не будет. Поэтому здесь ничего не меняется в конфигурации», — сказал Губерниев «СЭ».

Вяльбе неоднократно заявляла, что не хочет обсуждать вопросы, связанные с Губерниевым и Степановой.

Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
11
6
Читайте также
Российский тренер может продолжить карьеру в НХЛ. Илья Воробьев в «Ванкувере» — это прорыв
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Захарова высмеяла предложение Литвы запретить импорт гвоздей в РФ
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе о Степановой и Губерниеве: «90 процентов своего блога пишет не она, а второго — я больше не называю по фамилии»
Новости
RSS RSS
Все новости