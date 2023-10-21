Губерниев: «Называет меня Вяльбе или нет — мне никакого дела нет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что она отказывается произносить фамилию журналиста.

Отвечая на вопросы на форуме «Россия — спортивная держава», Вяльбе заявила, что не хочет произносить имя Губерниева и намерена полностью игнорировать его. Также она добавила, что лыжница Вероника Степанова, которая активно ведет себя в медиасфере, не является автором 90 процентов своих публикаций.

«Елена Вяльбе свечку держала в отношении Степановой? Может быть, у Вероники Степановой есть своя пресс-служба, это не должно волновать Елену Вяльбе. Она не любит людей, поскольку желает жить при крепостном праве, чтобы остальные подчинялись действительно ей. Поэтому комментировать высказывания Вяльбе очень сложно, она каждым своим блестящим высказываем дает понять людям свою цену.

Здесь можно только улыбнуться и посочувствовать лыжникам. Хочу пожелать Нике Степановой мужества, потому что Елена Валерьевна ее, очевидно, сжирает, но, без всякого сомнения, подавится. Называет меня Вяльбе или нет — мне никакого дела нет. Я буду продолжать комментировать лыжи, когда биатлона не будет. Поэтому здесь ничего не меняется в конфигурации», — сказал Губерниев «СЭ».

Вяльбе неоднократно заявляла, что не хочет обсуждать вопросы, связанные с Губерниевым и Степановой.