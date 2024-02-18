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Сегодня, 14:04

Вяльбе: «50 километров у женщин — это неудачная идея. Мне девушек жалко»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подвела итоги женской гонки на Спартакиаде сильнейших — 2024.

В Тюмени в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошла последняя лыжная гонка в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 в женском масс-старте на 50 км классическим стилем победу одержала Евгения Крупицкая.

— Сегодня была самая интересная гонка за всю Спартакиаду?

— Мне, кажется, все гонки были интересными. Борьба была везде. На какой гонке не было борьбы?

— Тут самый неожиданный победитель.

— Да, может быть. Но, все-таки, борьба была везде. Приятно, что молодая Крупицкая себя так проявила. Молодец!

— Ожидали, что Крупицкая так заедет?

— Честно говоря, думала, что если они на финиш так выедут, то, конечно, выиграет Сорина. Но Татьяна ошиблась — зря встала за ней. Еще не известно, как бы получилось. Но как случилось, так, значит, и должно было быть.

— Можно ли сказать, что марафон 50 километров у девушек — это удачная идея?

— Нет, это неудачная идея. Я бы хотела видеть тридцатку. Мне их жалко, честно скажу. За год придется не один раз бежать эту дистанцию. Но мы же не по равнине бегаем, как марафонцы. Здесь такие трассы тяжелые. Мне кажется, если бы в Малиновке был полтинник, там бы вообще все подохли. Там будет 30 километров.

— Крупицкая сказала, что после 30-го километра марафон превращается в гонку героев.

— Обычно только после 46-го ты понимаешь, что вышел на марафон.

Всероссийская Спартакиада 2024
Елена Вяльбе
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