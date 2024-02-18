Лыжнице Жамбаловой понадобилась помощь врачей после масс-старта на Спартакиаде

Лыжницу Алису Жамбалову увели врачи для оказания помощи после завершения марафона на Всероссийской Спартакиаде 2024, сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, после финиша спортсменке свело ноги из-за мороза. На данный момент она отогревается в медицинском центре.

Масс-старт классическим стилем на 50 км проходил в Тюмени. Гонку выиграла Евгения Крупицкая. Второе место заняла Татьяна Сорина, тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова. Жамбалова финишировала шестой.

Спартакиада среди сильнейших спортсменов проходит с 9 по 18 февраля. Соревнования принимают пять регионов России.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация