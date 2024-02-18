Вяльбе — об итогах Спартакиады: «Победили все наши — это самое главное»

Президент Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подвела итоги Спартакиады сильнейших — 2024.

— Не переживали по ходу Спартакиады, что какие-то гонки могут не состояться?

— Конечно, мы переживали из-за погоды, мониторили эту ситуацию. Но в итоге все нормально. Это было не только у нас. В Златоусте, по-моему, тоже не Сочи.

— Можете выделить главного героя Спартакиады?

— У меня нет. Я ни за кого не болею, ни за какой регион. Я не знаю — у кого какие очки. Бюллетень не читаю, меня это вообще не интересует. Я нейтральный человек. Победили все наши — это самое главное.

— Вас радует, что Татьяна Сорина после тяжелой травмы восстановилась и успешно выступила на Спартакиаде?

— Проблемы со здоровьем у нее никуда не исчезли. Нога у нее болит. Она и ребенка кормит. Она реально герой — сто процентов. Уважение огромное к такому человеку. Ну, не вышла на одно награждение. Ну так совпало — ребенка надо было кормить. Попробуйте все везде успеть.