Вяльбе назвала Большунова и Непряеву спортсменами года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» назвала лучших спортсменов года.

«Кого бы я назвала спортсменом года? Александра Большунова! Спортсменка года? Мне кажется, это логично, что Наталья Непряева», — сказала Вяльбе «СЭ».

В 2022 году Большунов завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр в Пекине.

Непряева на Олимпиаде в Китае стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете, а также серебряным призером в скиатлоне и бронзовой медалисткой в командном спринте классическим стилем.