Роднина назвала Вяльбе тренером года: «Сохраняются традиции, но появляются новые имена»
Роднина назвала тренера 2022 года
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала тренера 2022 года.
«Тренер года? Елена Вяльбе. Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду. Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников», — сказала Роднина «СЭ».
54-летняя Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.
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