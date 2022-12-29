Роднина назвала Вяльбе тренером года: «Сохраняются традиции, но появляются новые имена»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала тренера 2022 года.

«Тренер года? Елена Вяльбе. Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду. Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников», — сказала Роднина «СЭ».

54-летняя Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.