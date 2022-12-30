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Сегодня, 11:59

Вяльбе назвала главное спортивное событие 2022 года

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» назвала спортивное событие года.

«Думаю, Олимпийские игры, которые были для нашей команды очень успешными и крутыми!» — сказала Вяльбе «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Российские лыжники принесли в медальный зачет 4 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

Ранее Вяльбе назвала лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву лучшими спортсменами года в России.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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