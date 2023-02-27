Васильев: «Нужно на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить число норвежцев на соревнованиях.

«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал. Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так. Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», — приводит Sport24 слова Васильева.

Шликенридер отмечал, что доминирование норвежцев вредит лыжным гонкам. Он предложил допускать не более четырех спортсменов из Норвегии на гонки.