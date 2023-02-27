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Васильев: «Нужно на год сделать мораторий на терапевтические исключения. Посмотрим, как будут выглядеть норвежцы»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об идее тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера, который предложил сократить число норвежцев на соревнованиях.

«У меня более радикальная позиция. Я бы вообще всех норвежцев сократил и убрал. Их доминирование строится на так называемых больных и бедных спортсменах, которым необходимо постоянно принимать какие-то препараты. Как вечно больные спортсмены побеждают здоровых? Тут что-то не так. Необходимо на один год сделать мораторий на использование терапевтических исключений. И вот тогда и посмотрим, как будут выглядеть норвежцы. Пьедестал абсолютно точно будет другим», — приводит Sport24 слова Васильева.

Шликенридер отмечал, что доминирование норвежцев вредит лыжным гонкам. Он предложил допускать не более четырех спортсменов из Норвегии на гонки.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-02-27-vasilyev-nado-vvesti-moratoriy-na-terapevticheskiye-isklyucheniya-na-god-togda-posmotrim-kak-vyglyadyat-norvezhtsy
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