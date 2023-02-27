Бородавко заявил, что в лыжных гонках доминируют Россия и Норвегия

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо по поводу трехкратного победителя Игр Александра Большунова.

«В лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия. Если одного из них нет на соревнованиях, то второй занимает высшие места практически без борьбы. Самая высокая конкуренция была всегда между норвежцами и русскими. Поэтому сейчас такие высказывания можно слышать от Большунова и от Клэбо. Нас нет на чемпионате мира, но конкуренция остается», — приводит слова Бородавко Sport24.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.