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Сегодня, 17:42

Бородавко заявил, что в лыжных гонках доминируют Россия и Норвегия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо по поводу трехкратного победителя Игр Александра Большунова.

«В лыжном спорте есть два доминанта — Россия и Норвегия. Если одного из них нет на соревнованиях, то второй занимает высшие места практически без борьбы. Самая высокая конкуренция была всегда между норвежцами и русскими. Поэтому сейчас такие высказывания можно слышать от Большунова и от Клэбо. Нас нет на чемпионате мира, но конкуренция остается», — приводит слова Бородавко Sport24.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-02-27-borodavko-v-lyzhakh-dominiruyut-rossiya-i-norvegiya-yesli-kogo-to-iz-nikh-net-vtoroy-zanimayet-vysshiye-mesta-bez-borby
Юрий Бородавко
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