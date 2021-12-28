В сборной России рассказали, подавали ли протест из-за финиша Терентьева в спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» описал выступление российских лыжников в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Сегодняшнее выступление назвал бы удовлетворительным. Протест не подавали, насколько я знаю. Просто обратили внимание жюри на момент с французом, который перекрыл Терентьеву лыжню в финишном створе. Мы знали по времени, что наш спортсмен и так не пройдет дальше. Не было смысла подавать протест, так как они рассматриваются лишь после окончания соревнований. Но все равно мы имеем такой результат, который имеем. Уже ничего не изменить», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Терентьев пришел четвертым в своем полуфинальным забеге. Причем на финише его заблокировал соперник из Франции — Рено Же.

Француз получил дисквалификацию, что, однако, все равно не позволило Терентьеву выйти в финал спринта.

В финале победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале, Глеб Ретивых и Александр Терентьев — в полуфинале.