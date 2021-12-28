Бородавко не сомневается в лидерских качествах Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил выступление Александра Большунова в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Большунов постепенно набирает форму. Спринт — не показатель. Завтра будет дистанционная гонка, где он может улучшить свой результат. Пока Александру не хватает скорости. У него все равно остается определенный лидирующий фактор», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Тренер сборной России также выразил обеспокоенность по поводу последних результатов в лыжных гонках.

«В целом у наших лыжников не совсем хорошее состояние. В последнее время мы начали радоваться достижениям спортсменов, когда они выступают не хуже, чем вообще. Это тревожный сигнал. Не только сегодня, но и в последнее время у нас возникают проблемы в этом виде спорта», — добавил Бородавко.

В финале победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли в четвертьфинале, Глеб Ретивых и Александр Терентьев — в полуфинале.