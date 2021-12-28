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Французский лыжник получил дисквалификацию за блокировку Терентьева в полуфинале спринта на «Тур де Ски»

17:44
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Россиянин Александр Терентьев не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Терентьев пришел четвертым в своем полуфинальным забеге. Причем на финише его заблокировал соперник из Франции — Рено Же.

Российская сторона подала протест, который был удовлетворен. Же получил дисквалификацию, что, однако, все равно не позволило Терентьеву выйти в финал спринта.

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Иван Шитик все материалы автора
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