Дементьев считает, что Большунов сделал все возможное для достижения успеха в спринте

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских лыжников в спринте в рамках «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Большунов делал все возможное, чтобы пройти дальше. Но финиш у ребят оказался посильнее. Однако Александр работал именно на то, чтобы пройти хотя бы по времени, даже если не получится в створе обыграть соперников напрямую. Он сделал максимум. Пока этого результата не хватило. Может, так было спланировано: такое состояние на первый тур. Все зависит еще и от задач, которые стоят в команде. Однозначно, все хотели видеть другой результат», — сказал Дементьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Дементьев также прокомментировал протест, поданный на результаты полуфинального забега Александра Терентьева.

«Протест по факту ничего бы не решил. Здесь сам спортсмен должен заранее выстраивать тактику, чтобы не было проблем в створе. Человек, идущий впереди, будет делать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Здесь никто не будет уступать свое место. Здесь уже поздно над чем-то работать. Ребятам нужно просто расслабиться, понять, что они все могут и спокойно делать свою работу без лишнего мандража. Они топы на сегодняшний день», — добавил Дементьев.

По итогам спринта победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники не попали в финальный забег.