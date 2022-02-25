Гимн России не будут использовать на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта

Гимн Российской Федерации не будет исполняться в честь спортсменов, победивших на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Совет единогласно решил, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета для международных федераций все российские спортсмены могут продолжать участвовать во всех соревнованиях FIS. Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS», — приводит ТАСС заявление международной федерации.

В пятницу, 25 февраля, МОК призвал международные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на соревнованиях.