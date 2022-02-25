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Сегодня, 18:03

МОК призвал спортивные федерации не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех соревнованиях

Иван Торопцев
Корреспондент

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не вывешивать флаги России и Белоруссии на всех международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Исполком МОК призывает не вывешивать национальный флаг России или Белоруссии и не исполнять гимн России или Белоруссии на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России», — цитирует ТАСС заявление МОК.

Ранее МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести все соревнования в России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/13863663
МОК
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МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии
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