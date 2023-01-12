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Допинг

Сегодня, 14:21

В FIS рассказали, что продолжают проверять российских лыжников на допинг

Виктория Кравченко
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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) тестирует российских спортсменов на допинг, несмотря на то что в этом сезоне они лишены права выступать на турнирах под эгидой организации.

«Тестирование в России все еще продолжается, несмотря на действующий запрет. Российское антидопинговое агентство и FIS проводят тесты, а российские спортсмены, как обычно, включены в пулы тестирования», — цитирует источник ТАСС.

В октябре 2022 года FIS объявила о недопуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16785911
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