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Вяльбе — о неучастии Устюгова в спринте: «Может, думал, на фиг ехать в мороз, все равно отменят»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Сергей Устюгов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» прокомментировала отсутствие в стартовом списке на спринты на этапе Кубка России в Сыктывкаре Сергея Устюгова. Олимпийский чемпион на этой неделе намерен выступить только в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

— Устюгов пропускает спринт в Сыктывкаре. Может быть, из-за ваших слов про воспитательную беседу после столкновения с Большуновым узнал, что вы приедете?

— Ну нет, конечно. Вообще, Серега изначально не планировал бежать абсолютно все. В несколько мест приехать его вообще заставили. У него была цель готовиться только к чемпионату России, хочет выиграть его в спринте. Находится исключительно на самоподготовке.

— Он сам подчеркивал, что ему важно сосредоточиться на спринте, однако на этом этапе как раз побежит 15 км.

— Не знаю. Возможно, из-за того, что было холодно изначально, решил, что на фиг надо ехать в мороз — все отменят. Не разговаривала с Серегой после Нового года, поэтому сложно сказать, — ответила Вяльбе.

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Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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