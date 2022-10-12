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Лыжные гонки

12 октября, 11:56

Устюгова не допустили к соревнованиям по результатам медобследования

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не допущен к участию в соревнованиях по результатам медобследования.

«Я немного напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что еще есть время дообследоваться. Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу», — написал 30-летний лыжник в своем Telegram-канале.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся с 29 по 30 октября в Алдане, с 17 по 20 ноября — в Кировске. Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 19 по 20 ноября на вершине Теи (Республика Хакасия).

Сергей Устюгов
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