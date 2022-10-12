Крамер — о недопуске Устюгова: «Уверен, Сергей пройдет медобследование»

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер в разговоре с «СЭ» считает, что его подопечный пройдет медицинские тесты.

«Да, я знаю причину, почему Устюгов не прошел медицинские тесты. Но это его личный секрет. Ему нужно пройти тесты во второй раз. Уверен, что там не будет никаких проблем и он пройдет медобследование», — сказал Крамер «СЭ».

Ранее российский лыжник сообщил, что его не допустили к соревнованиям по результатам медобследования.