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Лыжные гонки

12 октября, 11:06

Бородавко — о бойкоте шведских лыжников: «Что они есть, что их нет, конкуренция не пострадает»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о качестве соревнований без шведских спортсменов.

«Если спортсмены не хотят соревноваться, желают отстаивать свои политические взгляды, они перепутали. Если мы выскажем свое мнение по этому поводу, оно будет полностью противоположным. Эти люди не знают ни политической обстановки, ни что происходит на самом деле и пытаются навязать свое мнение. Уже не раз шведы бойкотировали. От этого все только выиграли. Когда был бойкот в 2020 году, они не приехали на первый Этап Кубка мира, и уровень просмотра от этого только вырос. Они потеряют только свои контракты, не выполнят условия. Что они есть, что их нет, конкуренция от этого нисколько не пострадает», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее шведские лыжницы Линн Сван и Майи Дальквист заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира в случае допуска к нему российских и белорусских спортсменов.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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