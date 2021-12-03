Устюгов, Терентьев, Ретивых и Большунов вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Александр Большунов вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Выиграл пролог норвежец Йоханнес Клебо. Терентьев стал четвертым, а Большунов шестым.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.

Финалы стартуют в 14.30 (мск).