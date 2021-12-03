Устюгов, Терентьев, Ретивых и Большунов вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
12:52
Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Александр Большунов вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.
Выиграл пролог норвежец Йоханнес Клебо. Терентьев стал четвертым, а Большунов шестым.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.
Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.
Финалы стартуют в 14.30 (мск).
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