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Устюгов, Терентьев, Ретивых и Большунов вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

12:52
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Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Александр Большунов вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере.

Выиграл пролог норвежец Йоханнес Клебо. Терентьев стал четвертым, а Большунов шестым.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Зачет Кубка мира можно посмотреть тут, лидирует Александр Большунов.

Финалы стартуют в 14.30 (мск).

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Роман Шишов все материалы автора
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