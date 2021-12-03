Губерниев: «Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте. Неужели их настигла биатлонная печаль?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления российских лыжниц на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте. Неужели их настигла биатлонная печаль? Ждем мужчин и верим!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Россиянки Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем. Мацокина заняла в прологе 18-е место, а Сорина стала 26-й.

Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова в прологе заняли места ниже 30-го и не примут участие в четвертьфинале.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию всех сегодняшних финальных гонок на Кубке мира в Лиллехаммере.

Прямой эфир квалификации можно смотреть по этой ссылке, а видеотрансляцию финальных гонок — здесь.