В норвежском Лиллехаммере стартовал этап Кубка мира по лыжам. Завершилась квалификация в спринте свободным стилем.

Наши главные звезды — Юлия Ступак и Наталья Непряева не прошли в финалы. Причем Ступак не хватило одного места — она 31-я. По словам спортсменки, она до последнего надеялась на попадание в заветную тридцатку.

— Есть ли разница между непопаданием в финалы с 31-го места и с условного 49-го?

— На самом деле, да. 31-я — это очень обидно. Быть 40-й какой-то было бы проще в том плане, что все понятно: не получилось ничего. А так, и с 30-го места можно очень неплохо выскочить. Я молилась после своего финиша, чтобы мне выпал шанс. Видимо, не судьба. Наверное, мы мало работали над коньковым спринтом. Нужно было уделить этому больше внимание. Вместе с тем отрывы лидеров внушительные. И даже если бы я прошла, то было бы понятно... Очень круто готовы лидеры.

— По ощущениям: девчонки бегут быстрее, чем в прошлом году?

— Да сложно сказать. В прошлом сезоне норвежки и шведки много пропускали. И даже без них я не проходила в финалы, полуфинал — максимум. Коньковый спринт мне пока не поддается.

— Когда последний раз не проходили квалификацию в спринте?

— В Фалуне в прошлом сезоне. Но это было после болезни. И, кстати, накануне я была вторая в гонке. Это к слову о том, насколько быстро может меняться самочувствие спортсмена. Сегодня так, завтра — иначе.