Устюгов планирует выступить в индивидуальной гонке и спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа Сергей Турышев рассказал, в каких гонках планирует выступить олимпийский чемпион Сергей Устюгов на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
«Он готовится к выступлению в спринте и в индивидуальной гонке, его участие в скиатлоне пока находится под вопросом.
Сейчас в Сыктывкаре стоят 30-градусные морозы, что сказывается на тренировках, поэтому самочувствие спортсменов во время соревнований будет зависеть от того, как они справятся с этими обстоятельствами. Завтра уже потеплеет, обещают, что температура поднимется до -15 градусов", — приводит ТАСС слова тренера.
Кубок России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.
Источник: https://tass.ru/sport/16767697
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