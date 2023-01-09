Бородавко оценил вероятность нового столкновения Большунова и Устюгова на этапе КР в Сыктывкаре

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» заявил, что между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым нет конфликта на уровне личностных отношений.

На предыдущем этапе Кубка России в Красногорске Устюгов и Большунов резко высказывались друг о друге в СМИ, а полуфинал конькового спринта закончился для обоих жесткой аварией на трассе.

«Я бы не стал драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения. Это спорт, это борьба. Два амбициозных спортсмена стремились занять лучшую позицию. Не вижу ничего такого, что могло бы вывести конфликт на уровень личных отношений. Да, было столкновение, было падение. Но не более того. Не стал бы здесь искать никакую подоплеку. Спортсмены будут соревноваться, надеюсь, все будет в рамках правил», — сказал Бородавко «СЭ».

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. Программу этапа откроют спринты классическим стилем.