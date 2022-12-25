Тренер Бородавко объяснил, почему Устюгов не пожал руку Большунову: «Нормальные эмоции»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с участием лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова после завершения мужской спринтерской гонки на этапе Кубка России в Красногорске.

После завершения спринта Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его по ходу гонки на Кубке страны. Сергей демонстративно отказался пожать сопернику руку.

«На заключительном этапе гонке Большунов наехал на лыжи Устюгова, что привело к потере темпа. Сергей считает, что ему Большунов ему помешал и из-за этого он не смог занять более высокое место. Для этого есть жюри, судейская коллегия. Они жестко смотрят все инциденты. Жюри не увидели в этом нарушения, все было в рамках правил. Все остальное — эмоции. Да, Устюгов отказался жать руку. Но это эмоции, я не вижу в этом неуважения. Все стартующие выходят на старт побеждать, и спортсмены относятся болезненно к любым сбоям по ходу гонки. А сбой был достаточно серьезный. Но тут не нужно драматизировать. Это нормальные спортивные эмоции», — сказал Бородавко «СЭ».

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.