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Губерниев — о ситуации между Устюговым и Большуновым: «Финал, достойный Кубка мира, а обсуждают, кто кому на лыжи наступил»

Губерниев сравнил спринтерскую гонку Большунова и Устюгова с финалом Кубка мира
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» высказался об инциденте с участием Сергея Устюгова и Александра Большунова после завершения спринтерской гонки на этапе Кубка России в Красногорске.

Ранее Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его по ходу гонки на Кубке страны. После спринта Сергей демонстративно отказался пожать сопернику руку.

«Даже несмотря на трансляцию на канале «Спортивное забвение триколора» и крайне малую аудиторию, которая это все по видимому смотрела, обсуждать приходится не спортивные результаты, а кто кому на лыжи наступил. Там был абсолютно великолепный финал, достойный Кубка мира по составу участников, а обсуждают, кто кому на лыжи наступил. Это грусть, тоска и печаль. А что касается спорта, то все смотрят биатлон», — сказал Губерниев «СЭ».

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
Сергей Устюгов
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