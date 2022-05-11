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Губерниев о поступке Степановой: «Я ее поддерживаю. Но не скажу, что это к чему-то приведет. Сотрясание воздуха»

Губерниев отреагировал на ответ Степановой норвежскому биатлонисту Кристиансену
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ответ российской лыжницы Вероники Степановой норвежскому биатлонисту Ветле Шостаду Кристиансен

21-летняя лыжница выложила в свой Telegram-канал снимок, на котором Кристиансен запечатлен в футболке с изображением президента России Владимира Путина верхом на медведе.

«Ника — молодец! Я ее поддерживаю. И если бы все были такие, как Ника Степанова, то наш спорт был бы лучше. Только вопрос еще заключается в том, что Кристиансен международный сезон начнет, а Степанова — нет. И это сейчас главное. Да, действия Вероники — это здорово, но не могу сказать, что это к чему-то приведет. Сотрясание воздуха. Потому что они находятся не в равных позициях», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, что Кристиансен негативно высказался о выступлении Степановой на встрече с Путиным. Лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.

На Играх в Китае Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете.

Вероника Степанова
Ветле Кристиансен
Дмитрий Губерниев
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