В Госдуме оценили ответ Степановой норвежскому биатлонисту Кристиансену

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ответ российской лыжницы Вероники Степановой на критику норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена.

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо. Если наши спортсмены будут отвечать или вступать в здравую полемику или диалог со своими иностранными соперниками и товарищами, это нормально. Главное, чтобы это не переходило на оскорбления или унижения с любых сторон. Они великие спортсмены, у которых огромное количество болельщиков и подписчиков, поэтому надо всегда помнить, что вы люди медийные, за вами смотрят и на вас многие равняются, особенно много молодых людей», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кристиансен негативно высказался о выступлении Степановой на встрече с Путиным. Лыжница заявила, что Россия находится на правильном пути и стала сильной и успешной страной.