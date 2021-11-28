Старт женской гонки преследования на Кубка мира в Руке отложен во второй раз из-за холода

Старт женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке отложен во второй раз из-за холода.

Ориентировочное время начало гонки — 15.45 по мск.

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам должны быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

Напомним, что гонка была запланирована на 12:20 по московскому времени, но была перенесена на 40 минут.