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Старт женской гонки преследования на Кубка мира в Руке отложен на 40 минут из-за холода

11:30

Старт женской гонки преследования на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке отложен на 40 минут из-за холода, сообщает NRK.

Таким образом, гонка начнется в 13.00 по московскому времени.

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам должны быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

Напомним, что мужская гонка на 15 километров запланирована на 14.30 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/langrenn-utsettes-pa-grunn-av-kulde-1.15748556

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Карен Саркисян все материалы автора
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