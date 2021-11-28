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Вяльбе сообщила о прекращении сотрудничества с аналитиком Волковым, опубликовавшим скандальный пост

Вяльбе — о Волкове: «Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем»
13:03
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о том, что команду покинул аналитик сборной Анатолий Волков.

«Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее Волков иронично сообщил, что пока не будет в своем Instagram публиковать информацию о сборной, так как этим займется «Матч ТВ». (телеканал он обозвал «Колхоз TV») и Eurosport. Вскоре он удалил эту публикацию.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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