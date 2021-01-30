Стали известны подробности перелома Непряевой

Российская лыжница Наталья Непряева, получившая перелом пальцев в результате падения во время гонки, 1 февраля перенесет операцию. Об этом 29 января сообщил главный врач сборной России Роман Эрлихман.

«В связи с падением на этапе Кубка мира в Фалуне Наталья Непряева получила перелом пястных костей 3-го и 4-го пальцев правой кисти, — цитирует Эрлихмана сайт Федерации лыжных гонок России. — На данный момент она прошла обследование в клинике Фалуна, наложен гипс. 30 января Наталья возвращается в Москву и 31 января будет госпитализирована для проведения хирургического лечения. Дата операции назначена на 1 февраля. Сроки восстановления будут понятны после проведения оперативного лечения».

Напомним, Непряева получила травму в пятницу во время гонки на 10 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.