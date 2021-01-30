Кубок мира по лыжным гонкам, женский масс-старт, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 30 января, в Фалуне состоится женский масс-старт на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Начало — в 16.55 (мск).

Сборную России на этом старте представят Юлия Ступак, Яна Кирпиченко, Алия Иксанова, Лилия Васильева, Майя Якунина, Кристина Мацокина и Мария Истомина. Наталья Непряева пропустит турнир из-за перелома руки.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция женского масс-старта в лыжных гонках