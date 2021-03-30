Сорина подвела итог победной «разделки» на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Татьяна Сорина 30 марта в интервью «СЭ» прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате России.

«День отдыха, конечно, помог, сегодня намного легче бежалось. Как бежали лыжи? Да было все хорошо. Ночью был мороз, трасса стала твердой, приятной. Пока планирую бежать все гонки на турнире, посмотрим, как будет дальше. Сегодня я всем довольна: лыжами, трассой, собой, погодные условия просто супер. Есть ли у меня дуэль с Непряевой? Я даже не знаю, силы равны где-то, мы и на Кубке мира постоянно соревнуемся. Я получаю удовольствие от выступления дома, перед родными болельщиками. Какие планы после чемпионата России? Поедем в Ханты-Мансийск на марафон, дальше немного отдохнем и будем готовиться к олимпийскому сезону», — заявила Сорина.

31 марта женщины побегут командный спринт на чемпионате России в Тюмени.

(Дмитрий Кузнецов)