Чемпионат России по лыжным гонкам-2021: расписание, когда гонки
10:30
С 27 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжным гонкам-2021. Участие в нем принимают все сильнейшие спортсмены, включая героев недавнего чемпионата мира в Оберстдорфе во главе с Александром Большуновым.
30 марта, вторник
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
9.00
15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
10.30
31 марта, среда
Мужской и женский командный спринт, свободный стиль, квалификация
9.00
Мужской и женский командный спринт, свободный стиль, финал
10.30
2 апреля, пятница
Эстафета, женщины
9.00
Эстафета, мужчины
10.30
3 апреля, суббота
Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины
8.00
4 апреля, воскресенье
Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины
8.00
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