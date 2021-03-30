Чемпионат России по лыжным гонкам-2021: расписание, когда гонки

С 27 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по лыжным гонкам-2021. Участие в нем принимают все сильнейшие спортсмены, включая героев недавнего чемпионата мира в Оберстдорфе во главе с Александром Большуновым.

30 марта, вторник

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

9.00

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

10.30

31 марта, среда

Мужской и женский командный спринт, свободный стиль, квалификация

9.00

Мужской и женский командный спринт, свободный стиль, финал

10.30

2 апреля, пятница

Эстафета, женщины

9.00

Эстафета, мужчины

10.30

3 апреля, суббота

Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины

8.00

4 апреля, воскресенье

Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

8.00