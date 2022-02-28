Шведская лыжная ассоциация обратится к правительству с просьбой не пускать россиян на этап Кубка мира в Фалуне

Шведская лыжная ассоциация (SSA) намерена обратиться к правительству с просьбой о запрете на участие российских лыжников в этапах Кубка мира по лыжным гонкам на территории страны.

«Никакие шведские спортивные федерации или норвежские, если уж на то пошло, не могут исключить участие России или Белоруссии в соревнованиях под эгидой соответствующих международных федераций. SSA работает вместе со Шведской спортивной конфедерацией над принятием решения, ведя тесный диалог с FIS», — приводит слова главы Шведской лыжной ассоциации Карина Маттссона «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт SSA.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне должен пройти 11-13 марта после двух стартов в Норвегии.

Ранее FIS лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени 18-20 марта. Также не будут использоваться флаг и гимн РФ на официальных церемониях, в том числе на церемониях награждения по итогам соревнований.