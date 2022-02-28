Губерниев отреагировал на решение FIS не отстранять россиян от этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение FIS не отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира.

«FIS доказали, что у них, в отличие от IBU, есть яйца. Понятно, что в биатлоне отсутствие нашей команды не столь заметно, нежели в лыжных гонках. Без россиян холменколленский марафон превращается в фикцию. фактически две страны сражаются друг с другом. Конечно, есть и финны, и шведы, и американка. Конечно, чтобы сохранить максимальный интерес под занавес, русские должны быть. Что касается Большунова, человек устал, он выжал максимум. 4-5 место — признак элиты, это спорт. В любом случае лыжникам это давление не добавляет скоростей», — сказал Губерниев «СЭ».

Генеральный менеджер лыжного марафона в Норвегии Стефан Маркс заявил, что они не могут отказать россиянам в участии.

Ранее, 28 февраля, руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.