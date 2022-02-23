Норвежский лыжник потребовал отмены этапа Кубка мира в Тюмени

Двукратный призер Олимпийских игр Ханс Кристер Холунн выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.

«Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта.

Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.