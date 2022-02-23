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Сегодня, 15:54

Норвежский лыжник потребовал отмены этапа Кубка мира в Тюмени

Иван Шитик
Корреспондент
Ханс Кристер Холунн.
Фото Global Look Press

Двукратный призер Олимпийских игр Ханс Кристер Холунн выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.

«Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта.

Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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