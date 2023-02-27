Ступак о допуске россиян: «Было бы правильно собрать спортсменов из каждой страны и обсудить ситуацию»
Юлия Ступак поделилась мнением о возвращении россиян на международные соревнования
Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о возвращении на международные соревнования.
«Я думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории, — цитирует Ступак ТАСС. — Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов. Но мне кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится, и это вряд ли будет зависеть от нас».
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских гонщиков от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. В данный момент в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, в котором россияне не могут принять участие из-за отстранения.
Источник: ТАСС
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