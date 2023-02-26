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Юрий Бородавко: «В это Прощеное воскресенье поддерживаю Большунова простить главу МОК за все его поступки»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова российского лыжника Александра Большунова, который предложил простить главу МОК Томаса Баха за отстранение россиян от международных турниров.

«В это Прощеное воскресенье поддерживаю Большунова простить главу МОК за все его поступки. В этот православный праздник нужно давать шанс всем. Поэтому, конечно, поддерживаю эти слова. Политика сейчас занимает более жесткую позицию по возвращению российских и белорусских лыжников на международные соревнования. Пока это только слова, но будем надеяться, что слова перейдут в действия. Думаю, положительная тенденция есть», — приводит Sport24 слова Бородавко.

В конце января 2022 года Томас Бах выступил за участие спортсменов из России и Белоруссии на международных турнирах под нейтральным флагом.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-02-26-borodavko-v-proshchenoye-voskresenye-podderzhivayu-bolshunova-prostit-glavu-mok-za-vse-yego-postupki
Александр Большунов
Томас Бах
Юрий Бородавко
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