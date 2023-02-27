Победительница игр «Дети Азии» Илюшенко рассказала, кто является ее кумирами в лыжных гонках

Победительница лыжного турнира игр «Дети Азии» Виктория Илюшенко рассказала, что считает своими кумирами Савелия Коростелева и олимпийскую чемпионку Наталью Непряеву.

«Сейчас в Архангельской области идут соревнования сильнейших, я слежу за ними и болею за наших спортсменов. Мой кумир, которому я стараюсь подражать, это Савелий Коростелев. Он в таком молодом возрасте сумел победить чемпионов мира и олимпийских чемпионов. И мне очень нравится Наталья Непряева с ее боевым характером, она очень давно бегает и показывает очень высокие результаты», — приводит ТАСС слова Илюшенко.

Также она высказалась о своей победе на турнире игр «Дети Азии».

«Когда я собиралась на эти игры, тренер мне сказал, чтобы я постаралась на них выложиться по максимуму и преодолеть себя. Передо мной стояла задача попасть в пятерку, поэтому первое место стало чем-то нереальным. Победа далась тяжело, я к ней очень долго шла. Я планирую здесь еще стартовать, поэтому надеюсь, что эта медаль не последняя», — добавила спортсменка.

Лыжный турнир игр «Дети Азии» стартовал в Кемерове 27 февраля. В женской лыжной гонке на 5 км свободным стилем с раздельным стартом первой стала представительница Дальневосточного федерального округа Илюшенко. Второй результат показала Виктория Ефимова из Кемеровской области. Тройку лидеров замкнула москвичка Виктория Бедина.