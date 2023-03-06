Российская лыжница допустила участие в эротической съемке

22-летняя российская лыжница Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» высказалась об использовании внешности для популяризации себя и лыжных гонок.

— Не знаю, читаешь ли ты про себя, но наверняка видела какие-то статьи в стиле «Фотографии Анастасии Фалеевой», «Самая эффектная лыжница России» и так далее. Как ты к этому относишься?

— Не читаю такие статьи. (Смеется.) Не люблю читать что-то про себя, чувствую себя некомфортно. Это не то чтобы какая-то ответственность. Мне бы хотелось, чтобы люди равнялись на спортсменов, которые добиваются успехов, я просто не считаю себя пока таковым спортсменом. Не обесцениваю все то, что я завоевала, но это просто пока не тот уровень. Мне очень лестно, что меня признают симпатичной девушкой, это приятно, но я сама на кого-то смотрю и равняюсь.

— Если уходить немного в философию, можно ли использовать внешность для популяризации? Есть пример Юлии Чепаловой — она снималась в Playboy. Для тебя это допустимый вариант после появления результатов?

— Отчасти да, конечно. Вероника Степанова, наверно, самый главный пример того, как кто-то двигает спорт. Я рада, что она нашла себя, она пишет колонки, о своих мыслях. И она делает это правильно, с правильной подачей, в ней есть это — поддеть, задеть и сказать правильно. Она молодец.

— Много комментариев, мол, пусть она уже тренируется.

— Так вот она уже тренируется, бегает. Я к Веронике очень хорошо отношусь, знаю ее немного с другой стороны, не с той, которую она показывает. Она очень классная, добрая девчонка. У нас с ней классные отношения.